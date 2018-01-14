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yeniden 14 bin doların altında

nternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının belirleyici yüzde 5.33 azalarak 13 bin dolara geriledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 18:06
Bitcoin yeniden 14 bin doların altında

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi son 24 saatte yüzde 5.33 azalarak 13 bin 742 dolardan işlem görürken, Bitcoin dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerindeki düşüşü takiben piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 5.9 azalarak 705 milyar dolara geriledi.

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Bitcoin 1429 adet kripto paranın oluşturduğu piyasanın yüzde 32.7'sini oluştururken, piyasanın son 24 saatlik işlem hacmi 36 milyar 633 dolar olarak belirlendi.

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Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.33, Ripple yüzde 7.83, Cardano yüzde 8.71, Bitcoin Cash yüzde 5.96 ve Ethereum yüzde 1.90 azaldı.

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Bitcoin yeniden 14 bin doların altında
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