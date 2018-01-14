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Bugün iptal edilen ve seferleri - 14 Ocak Pazar

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından bazı ve seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan İDO ve BUDO seferleri şöyle;

Giriş Tarihi: 14.1.2018 13:16
Bugün iptal edilen İDO ve BUDO seferleri - 14 Ocak Pazar

Olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerinin bazıları iptal edildi. BUDO konuyla ilgili resmi açıklama yaparak iptal olan sefer saatlerini açıkladı.

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle sabahki seferler de yapılamadı.

İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri () de internet sitesinden bir duyuru yayımlayarak bazı seferlerinin iptal edildiğini ilan etti.

Buna göre; Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08.30, Kadıköy Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa, Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-yenikapı-Bursa 11.50 seferleri iptal edildi.

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Bugün iptal edilen İDO ve BUDO seferleri - 14 Ocak Pazar
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