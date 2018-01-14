Cağaloğlu Lisesi’nde müdüre veli desteği

Cağaloğlu
Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener
'e yönelik taraflı medya organlarında yayımlanan iftiralar üzerine veliler, "Yener Hoca Yalnız Değilsin" diyerek destek çıktı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Okul Aile Birliği tarafından Lise Müdürü Necati Yener'in 'okul bahçesinde yapılacak etkinliğe katılmayacağını öğrendiği öğrencileri tehdit ettiği' iddiasına öğrenci velileri sert tepki gösterdi. Olayı yanlı basın ve CHP
Milletvekili Barış Yarkadaş
'la birlikte hareket eden Okul Aile Birliği'nin provoke ettiği belirtildi. Okul Aile Birliği'ne isyan eden veliler dün okul önünde bir basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Veliler "Müdürümüz Necati Yener ve okul idaresi üzerinden yürütülen karalama ve iftira faaliyetleriyle lekelenmeye çalışılmaktadır. Bu durum CHP milletvekillerinin araya sokulması ile daha farklı bir çehreye bürünmektedir. Okul Aile Birliği etrafında toparlanmış bir azınlığın, müdüre karşı sürdürdükleri düşmanca bir savaş vardır. Bir örgütlü azınlık ile karşı karşıyayız. Karalamaları yapan bu sınırlı veli gurubu, okulda yapılan tüm olumlu etkinlikleri sabote etmeye çalışmaktadır. Güçleri yetmediğinde yandaşları devreye girmektedir. Ancak burası siyasi arena değil, eğitim yuvasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.