DEAŞ'a canlı bomba baskını

Terör örgütü DEAŞ'a seri baskın yapan İstanbul Terör Polisi, Bağcılar'da çok önemli bir operasyona imza attı. DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında; terör örgütünün Suriye'deki kamplarında canlı bomba ve "Yalnız Kurt" tarzında bireysel silahlı saldırı eğitimleri alan ve saldırı için örgütten talimat bekleyen 22 yaşındaki canlı bombayı yakaladı. Geçen hafta yakalanan 42 yabancı terörist savaşçıdan (YTS) 2'sinin de tıpkı K.S. gibi DEAŞ kamplarında özel olarak silahlı eğitim aldığı ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.