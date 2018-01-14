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Faciaya kıl payı

Trabzon Havaalanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. İçinde 162 yolcu bulunan uçak sürüklenerek toprak alana saplanırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Faciaya kıl payı
Ankara'dan dün akşam kalkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 23.25'te 'na iniş yaptığı sırada ön dikmesi kırıldı ve pistten çıktı.
162 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak sürüklenerek toprak alana girdi. Yolcular büyük panik yaşarken, uçak denize metreler kala durabildi. Olay nedeniyle alarm durumuna geçilen havaalanına çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uçak hızla tahliye edilirken itfaiye ekipleri uçağa su ve köpük sıkarak tedbir aldı. Gövdesi üzerinde kayan uçakta büyük hasar meydana geldiği görüldü.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralı olmadığı" bilgisini verdi. Havaalanı sabah saat 08.00'e kadar uçak trafiğine kapatıldı.
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Faciaya kıl payı
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