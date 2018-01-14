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Faciaya kıl payı Trabzon Havaalanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. İçinde 162 yolcu bulunan uçak sürüklenerek toprak alana saplanırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı