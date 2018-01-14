İsveçli papaz ismini "Ahmed" olarak değiştirdi

Arapça öğrenmeye başladığını belirten 74 yaşındaki 30 yıllık papaz Skjetne, "Üç yıl önce 18 yaşında Faslı sığınmacı bir genç benim evime taşınmıştı. Dört ay önce sınır dışı edilerek Fas'a gönderildi. Baba oğul gibiydik. Ben de onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldım. İsmimi 'Ahmed' olarak değiştirdim." ifadesini kullandı.

FAS'TAN EV ALACAK

Skjetne, Jönköping kentine bağlı Varnamo ilçesinde bir evini satıp ordan gelecek para ile Fas'tan bir ev alacağını aktardı.

"İSVEÇ'TE KİMSEM YOK!"

Henüz Müslüman olmayı düşünmediğini anlatan Skjetne, "İsveç'te arkadaşlarım dışında bir ailem yok. Hayatımın geri kalan bölümünü Fas'ta geçireceğim. Fas, İsveç'ten farklı bir ülke olmasına rağmen orada yaşayacak olmaktan hiçbir endişe duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.