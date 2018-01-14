Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İsveçli papaz ismini "Ahmed" olarak değiştirdi

li papaz ismini "Ahmed" olarak değiştirdi

kilisesinde 30 yıl papazlık görevi yapan 74 yaşındaki Leif Skjetne, ismini "Ahmed" olarak değiştirdiğini ve Fas'a yerleşeceğini açıkladı. , yanında üç sene kalan Faslı bir gençten etkilenerek böyle bir karar aldığını kaydetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 18:02
İsveçli papaz ismini Ahmed olarak değiştirdi

Arapça öğrenmeye başladığını belirten 74 yaşındaki 30 yıllık , "Üç yıl önce 18 yaşında Faslı bir genç benim evime taşınmıştı. Dört ay önce sınır dışı edilerek Fas'a gönderildi. Baba oğul gibiydik. Ben de onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldım. İsmimi 'Ahmed' olarak değiştirdim." ifadesini kullandı.

FAS'TAN EV ALACAK

Skjetne, Jönköping kentine bağlı Varnamo ilçesinde bir evini satıp ordan gelecek para ile Fas'tan bir ev alacağını aktardı.

"İSVEÇ'TE KİMSEM YOK!"

Henüz Müslüman olmayı düşünmediğini anlatan Skjetne, "'te arkadaşlarım dışında bir ailem yok. Hayatımın geri kalan bölümünü Fas'ta geçireceğim. Fas, İsveç'ten farklı bir ülke olmasına rağmen orada yaşayacak olmaktan hiçbir endişe duymuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveçli papaz ismini "Ahmed" olarak değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN