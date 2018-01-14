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Çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 1.5 derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı. Kurtarma çalışmalarından sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 17:40
Çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

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Çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetti
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