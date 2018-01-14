Longozlar her mevsim güzel

Kırklareli
'ndeki , Türkiye
ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz
ormanı, yağan karla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken orman yaz aylarında yeşilliği ile büyülerken, şu günlerde yağan karla birlikte ise bembeyaz bir görüntüye kavuştu. İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında kar yağışı ile oluşan güzellikler dikkati çekiyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Murat Deniz, Longozlarda kar yağışı ile iki mevsimin de bir arada görülebileceğini belirten Deniz, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen longoz ormanlarımız kar yağışı ile beyaz gelinliğini giydi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken longozlar, bu mevsimde de misafirlerini ağırlıyor" dedi.