Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı. Yer yer etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son dakikahava durumu bilgilerine göre dün başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar, akşam ilerleyen saatlere doğru etkisini arttırarak yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşların sıklıkla sorduğu soruların başında İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için verilen son dakika kar yağışından sonra belediye ekipleri alarma geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları depolardan aldıkları tuzları kilit noktalara sevkiyata başladı. İşte il il hava durumu raporları.
Giriş Tarihi: 14.1.2018 11:32Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 11:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacak.