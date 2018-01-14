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uyarısı! 'da başladı!

Hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düştüğü 'da uzun süredir beklenen başladı. Yer yer etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Genel Müdürlüğün'den yapılan bilgilerine göre dün başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar, akşam ilerleyen saatlere doğru etkisini arttırarak yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşların sıklıkla sorduğu soruların başında İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için verilen son dakika kar yağışından sonra belediye ekipleri alarma geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları depolardan aldıkları tuzları kilit noktalara sevkiyata başladı. İşte raporları.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 11:43
Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacak.

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Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başladı!
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