Münir Özkul için mevlid okutuldu

Türk
sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından Münir Özkul
için önceki akşam mevlit okutuldu. Mevlit programı, Beyoğlu Belediyesi tarafından Firuzağa Camisi'nde düzenlendi. Camide Münir Özkul için hocalar tarafından Kuranı Kerim okundu. Cami çıkışında da pilav ve tulum tatlısı dağıtıldı. Mevlide Özkul'un eşi Umma Özkul ve kızı Güner Özkul
da katıldı. Anne kız, Münir Özkul'u kaybetmediklerini aksine onun 7'den 70'e insanların gönlünde yaşadığını söyledi. Babasının izinde tiyatro yapacağını belirten Güner Özkul, "Onun kadar büyük sanatçı olamasam dahi tiyatro ve seslendirmede onun izinden gideceğim. O tüm insanların gönlünü fethetti. Bu sanatçının özelliğidir" dedi. Vefasızlık yaşamadığını belirten eşi Umma Özkul ise "Ben ve diğer eşleri ona âşıktık. Sevenleri ve dostları yıllardır arayıp soruyorlardı. Bizler eşleri olarak da onu çok sevdiğimiz için elimizden geleni yaptık. O hem iyi bir eş hem de iyi bir sanatçıydı. Onu kaybetmedik gönlümüzün en iyi yerinde yaşıyor" diye konuştu.