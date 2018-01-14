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Tefeciler, veterinerin devesine el koymuş

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Tefeciler, veterinerin devesine el koymuş
'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup 'tefecilik ve yağma' suçlarından gözaltına alınan 13 kişinin, alacaklı oldukları veterinerin devesine zorla el koydukları ortaya çıktı. Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 13 kişiyi, 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Yapılan 3 aylık takip sonucunda tüm delilleri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 11 Ocak'ta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şebeke lideri Aziz Yaşar B. ile birlikte biri kadın 13 kişi gözaltına alındı. Şühelilerin özellikle çiftçileri hedef seçtiği, senet karşılığında verdikleri paralara yüksek miktarda faiz uyguladıkları, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların evlerine ve mallarına el koydukları tespit edildi. Veteriner B.K.'nın ödeyemediği 70 bin lira için alınan devesi yediemine teslim edildi.
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Tefeciler, veterinerin devesine el koymuş
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