Tefeciler, veterinerin devesine el koymuş

Adana
'da
çıkar amaçlı suç
örgütü kurup 'tefecilik
ve yağma' suçlarından
gözaltına
alınan 13 kişinin,
alacaklı oldukları
veterinerin devesine
zorla el koydukları
ortaya çıktı.
Adana Emniyet
Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü 13 kişiyi, 3
ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip
etti. Yapılan 3 aylık takip sonucunda
tüm delilleri toplayan ekipler operasyon
için düğmeye bastı. 11 Ocak'ta
şafak vakti 17 adrese eş zamanlı yapılan
operasyonda şebeke lideri Aziz
Yaşar B. ile birlikte biri kadın 13 kişi
gözaltına alındı. Şühelilerin özellikle
çiftçileri hedef seçtiği, senet karşılığında
verdikleri paralara yüksek miktarda
faiz uyguladıkları, ödeme güçlüğü
çeken vatandaşların evlerine ve
mallarına el koydukları tespit edildi.
Veteriner B.K.'nın ödeyemediği 70 bin
lira için alınan devesi yediemine teslim
edildi.