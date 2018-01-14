Uludağ’a kızakçı akını

Uludağ
'da
hafta sonu tatilini fırsat bilen günü birlikçiler, otellere pistlere bütçeleri yetmeyince kızak pistine akın etti. Kuyruk oluşturan tatilciler dakikalarca kuyruk bekledi Hafta sonu Uludağ'a akın eden tatilciler zirvede karın tadını çıkardı. Zirvede kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Uludağ'a tatile gelen günübirlikçiler, otellerde ve kayak pistlerinde yer bulamayınca, kızak pistine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renkli görüntüler oluştu. Kızak kayan tatilciler, "Bursa
'dan okul olarak geziye geldik. Kızakla kaymak çok zevkli, ama çok sıra var. Sabah saat 8'den beri buradayız. Kızak kaymak için yaklaşık 2 saattir sıra bekliyoruz" dediler. KARS:
Kars'ta önceki gün yağan karın ardından Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi adeta buz pistine döndü. Caddenin buz tutmasıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Rampalarda zorlanan sürücüler herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için büyük çaba harcadı. MUŞ:
Muş'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş, Otaç Azıklı ve Böğürdelen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlar, yapraklarına düşen kırağı ile beyaza büründü.