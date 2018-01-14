Yan bakma cinayeti

Adana'da 15 gün önce alkol alan iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve durumu ağır olan 39 yaşındaki Hüseyin Fahri Temir kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut T. ve Serhat Ç. "ev hapsi" cezası alırken, diğer 8 zanlı tutuklandı. Zanlıların, Hüseyin Fahri Temir'in kaldırıldığı hastaneye gidip, sağlık durumunu takip ederek ölüp ölmediğini kontrol ettiği öğrenildi.

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