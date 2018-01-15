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2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı

'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 derinliğindeki su dolu çukurda ile kardeşi 'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:06
2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı

Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

TEYZELERİNİN SUDAN ÇIKARDIĞI ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

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2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı
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