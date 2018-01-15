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'da otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

'nın Manavgat ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 10:40
Antalya'da otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Akseki'den Manavgat yönüne giden Münir İ. yönetimindeki Birlik firmasına ait 68 KS 324 plakalı otobüs, Gençler Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen İlter Uğurlu'nun (48) kullandığı 06 YYC 17 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Uğurlu ile Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi.

yaralanan otobüsteki 12 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Aksaray-Alanya seferini yapan otobüsün şoförü Münir İ. gözaltına alındı.

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Antalya'da otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
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