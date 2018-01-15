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Arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay dün 14.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı 473'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden M.Ö. (45) ve F.Ö. (41) açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan Ç.Ö. (24) ve K.Ö. (26) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bazı şahısları gözaltına alırken, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
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