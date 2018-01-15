Çekmeköy’lü gençler dünyayı değiştirecek

Gençleri bilime teşvik etmek adına 'Değiştir Dünyayı' sloganıyla düzenlenen 3. Çekmeköy Bilim Olimpiyatları'na başvurular başladı. Toplam 66 bin lira ödüllü yarışmanın Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına konuşan Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Üç yıldır geleneksel hale getirdiğimiz olimpiyatları bu yıl merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan
'ın adıyla düzenliyoruz" dedi. Yarışmanın başvuruları 6 Nisan'a kadar www.icatmakinesi. com adresinden yapılacak. Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde kategori birincilerine 10 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin TL ödül verilecek.