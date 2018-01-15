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Darp edilen yaşamını yitirdi! Gözaltına alınan babadan skandal ifade...

'da dövüldüğü iddia edilen , kaldırıldığı hastanede öldü. Hadi A. adlı bebeğin anne ve babası gözaltına alındı. Baba A.A'nın ilk ifadesinde 2,5 yaşındaki kızının bebeğin başına kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 16:34
Darp edilen bebek yaşamını yitirdi! Gözaltına alınan babadan skandal ifade...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darbedildiği iddia edilen 3,5 aylık Hadi A. adlı , kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, bir ay önce boşanmalarına rağmen beraber yaşamayı sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç, 3,5 aylık bebekleri Hadi A'yı, ağır yaralı şekilde Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudundaki darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu polise bidirdi. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı.

2,5 YAŞINDAKİ KIZINI SUÇLADI

Baba A.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2,5 yaşındaki kızının kül tablasıyla bebeğin başına vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi. A.A, daha sonra eve gelen N.Ç. ile bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Darp edilen bebek yaşamını yitirdi! Gözaltına alınan babadan skandal ifade...
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