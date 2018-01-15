‘Denize sürüklendik öleceğimizi sandık’

Ankara'dan önceki akşam 22.26'da, 162 yolcu, 2 pilot ve 4 mürettebatla havalanan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı, saat 23.30'da Trabzon Havalimanı
'na inişe geçti. Ancak pistin sonuna yaklaştıklarında, bir anda pistten çıkıp deniz tarafındaki toprak alana giren uçak, buradan da uçuruma düştü. Denize doğru kaymaya başlayan uçak, iniş takımları ve kanatların altındaki motorların, toprağa saplanarak takoz görevi görmesiyle denize yaklaşık 10 metre kadar kala durdu.
Büyük korku yaşayan yolcular sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçakta büyük hasar meydana geldi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 26 yolcunun tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktardı. Durdurulan uçuşlar sabah yeniden başlarken, bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza
Kırım Ekibi inceleme başlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Vali Yavuz'dan bilgi aldı. Trabzon'a gelerek, pilotlar ve kabin heyeti ile görüşen şirket yetkilileri ise incelemelerde bulundu. Yolcular dehşet anlarını anlattı:
Kaza esnasında uçakta bulunan Trabzon AK Parti il yöneticisi Enes Aslan:
"Pistin sonuna yaklaşırken
birden bir gürültü duyduk
ve dönüşe geçemeden denize
doğru uçuruma düştük. Uçağın
acil çıkış kapısını ben açtım.
Uçağın burun kısmı denize yakın
uçuruma saplandığı için tüm yolcular
üst üste yığılmaya başladı."
ÇIĞLIKLAR DUALARA KARIŞTI
Çiğdem Şahin:
"Büyük panik
yaşadık. Işıklar bir anda söndü.
Tüm yolcular bir an önce uçaktan
çıkmak isteyince izdiham oldu.
Hamile kadınlar da vardı."
Feyzanur Demir:
"Havada
çok sis ve yağmur vardı. İnerken
uçak sağa sola yalpalıyordu. Bir
anda denize doğru sürüklendik.
Uçağın burnu deniz tarafına
inince yolcuların
çoğu uçağın
ön tarafına doğru
üst üste yığıldı. Çığlık sesleri
yükseldi. Bu korkuyu asla
unutamam."
Besire Çörekçi Aslan:
"Uçak
pist sonuna yaklaştığı sırada, dönüş
yapamadan bir anda denize doğru
gitti. Çığlıklar dualara karıştı."
Fatma Gördü:
Piste indik,
biraz gittik, müthiş bir gürültü oldu.
Yan tarafa yattık. Benzin kokmaya
başladı. Yangın çıkacak diye korktuk.
Herkes birbirinin üstünden
geçmeye çalıştı."
PİLOT: MOTOR DEVRİ ARTTI, DÖNEMEDİM
Uçağın kaptan pilotu polise verdiği ifadede kazayı şöyle anlattı: "Normal inişimi yaptım. Ancak sağ motorun devri arttı ve uçak kaymaya başladı. Dönüş yapamadan pistten çıkıp toprak alana girdik. Toprağa saplandıktan sonra da sağ motor koptu." Yapılan kontrolde alkol almadıkları belirlenen pilot ve yardımcısı ile kabin ekibi, dün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.