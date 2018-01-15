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‘Denize sürüklendik öleceğimizi sandık’

Trabzon’da denize 10 metre kala durabilen Pegasus uçağının yolcuları o anları anlattı: Uçak sağa sola yalpalıyordu. Denize doğru sürüklendik. İnsanlar üst üste yığıldı, öleceğimizi sandık

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
‘Denize sürüklendik öleceğimizi sandık’
Ankara'dan önceki akşam 22.26'da, 162 yolcu, 2 pilot ve 4 mürettebatla havalanan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı, saat 23.30'da 'na inişe geçti. Ancak pistin sonuna yaklaştıklarında, bir anda pistten çıkıp deniz tarafındaki toprak alana giren uçak, buradan da uçuruma düştü. Denize doğru kaymaya başlayan uçak, iniş takımları ve kanatların altındaki motorların, toprağa saplanarak takoz görevi görmesiyle denize yaklaşık 10 metre kadar kala durdu.
Büyük korku yaşayan yolcular sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçakta büyük hasar meydana geldi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 26 yolcunun tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktardı. Durdurulan uçuşlar sabah yeniden başlarken, bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kırım Ekibi inceleme başlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Vali Yavuz'dan bilgi aldı. Trabzon'a gelerek, pilotlar ve kabin heyeti ile görüşen şirket yetkilileri ise incelemelerde bulundu. Yolcular dehşet anlarını anlattı:
Kaza esnasında uçakta bulunan Trabzon AK Parti il yöneticisi Enes Aslan: "Pistin sonuna yaklaşırken birden bir gürültü duyduk ve dönüşe geçemeden denize doğru uçuruma düştük. Uçağın acil çıkış kapısını ben açtım. Uçağın burun kısmı denize yakın uçuruma saplandığı için tüm yolcular üst üste yığılmaya başladı."

ÇIĞLIKLAR DUALARA KARIŞTI
Çiğdem Şahin: "Büyük panik yaşadık. Işıklar bir anda söndü. Tüm yolcular bir an önce uçaktan çıkmak isteyince izdiham oldu. Hamile kadınlar da vardı."
Feyzanur Demir: "Havada çok sis ve yağmur vardı. İnerken uçak sağa sola yalpalıyordu. Bir anda denize doğru sürüklendik. Uçağın burnu deniz tarafına inince yolcuların çoğu uçağın ön tarafına doğru üst üste yığıldı. Çığlık sesleri yükseldi. Bu korkuyu asla unutamam."
Besire Çörekçi Aslan: "Uçak pist sonuna yaklaştığı sırada, dönüş yapamadan bir anda denize doğru gitti. Çığlıklar dualara karıştı."
Fatma Gördü: Piste indik, biraz gittik, müthiş bir gürültü oldu. Yan tarafa yattık. Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacak diye korktuk. Herkes birbirinin üstünden geçmeye çalıştı."

PİLOT: MOTOR DEVRİ ARTTI, DÖNEMEDİM
Uçağın kaptan pilotu polise verdiği ifadede kazayı şöyle anlattı: "Normal inişimi yaptım. Ancak sağ motorun devri arttı ve uçak kaymaya başladı. Dönüş yapamadan pistten çıkıp toprak alana girdik. Toprağa saplandıktan sonra da sağ motor koptu." Yapılan kontrolde alkol almadıkları belirlenen pilot ve yardımcısı ile kabin ekibi, dün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.
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