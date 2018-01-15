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'e inip araçları yumrukladı!

Otoyolu Edirnekapı mevkiinde akan trafikte bir yandan yürüyen bir yandan da otomobillere vurmaya çalışan şahıs, sürücülere zor anlar yaşattı. E-5'te sürücülerin yaşadığı korku dolu anlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 10:32
E-5'e inip araçları yumrukladı!

Otoyolu Edirnekapı Mevkii Edirne İstikametinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişinin hızla giden araçların arasında ters istikamete doğru yürüyerek otomobillere vurmaya çalışması sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sırtında bir çuvalla metrobüs bariyerlerine yakın bir yerde ilerleyen şahsın, ara sıra yolun ortasına geçmesiyle, olası bir kazanın eşiğinden dönüldü.

E-5’te korku dolu anlar

POLİSLER YOLDAN UZAKLAŞTIRDI

Trafikte bulunan sürücüler, şahsı görünce son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Yol üzerinde yalpalayarak yürüyen şahsın araçlara vurarak kurtulmaya çalışması ise olası bir kazaya davetiye çıkardı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolda bir süre yürümeye devam eden şahsı alarak yoldan uzaklaştırdı.

Sürücülere zor anlar yaşatan şahsın yolda yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs hızla otoyolda geçen araçlara saldırıyor. Araç sürücüleri ise manevra yaparak şahsa vurmamaya çalışıyor.

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E-5'e inip araçları yumrukladı!
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