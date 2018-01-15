Eğlence çıkışı kurşunların hedefi oldu

İzmir
'in Kınık ilçesinde, aralarında husumet bulunan A.A. (29) tarafından eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan Onur İregöl (29), yaşamını yitirdi.
Manisa
'nın Soma ilçesinden, gece saatlerinde, Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen Onur İregöl, alkol alıp, eğlendi. Eve dönmek için 01.30 sıralarında eğlence mekanından çıkan İregöl, kapıda aralarında husumet bulunan A.A. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada A.A., İregöl'ü, ruhsatsız tabancasıyla vurarak yaraladı. Onur İregöl kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken jandarma, olayın ardından A.A.'yı suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı.