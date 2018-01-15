Engelli kadını almayan otobüsün sahibinin annesi de engelli çıktı

Engelli Necla D. (47), otobüs şoforü tarafından engelli rampası açılmayarak otobüse alınmadı. Bu durumun basına yansıması ve artan tepkiler üzerine otobüsün ortağı olan Yılmaz Esen, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü, Burulaş Genel Müdürü, Bursa Özel Halk Otobüsleri Başkanı ve Engelli Milletvekili Bennur Karaburun ile beraber Necla D'yi evinde ziyaret ederek özür diledi. Otobüsü o gün şoförün kullandığını ifade eden Yılmaz Esen, "Benim de annem 5 yıldır yatalak. Haberi duyunca çok üzüldüm" dedi.



Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, böyle bir hadise yaşandığı için çok üzgün olduklarını belirterek, "Bunun tekrar yaşanmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.





AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise, "AK Parti hükümetleri döneminde engellilere yönelik bir çok düzenleme yapıldı. Birtakım eksikliklerimiz var, bunu da el birliği ile halledeceğiz" dedi.



12 yaşından itibaren aralıksız tedavi gördüğünü söyleyen Necla D. ise, "Hastalığımdan dolayı anne olma şansım hiç olmadı. Hayatımın tamamını engelli olarak geçirdim Bundan sonra daha da kötü olmamak için çaba harcıyorum. Bu yaşadıklarımdan dolayı son 2 yıldır evden sadece tedavi olmak için dışarı çıkıyorum. Hastaneye de bin bir zorlukla gidip geliyorum. Sosyal hayatım sıfır" diye konuştu.