Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki Necla D., B46 hat numaralı özel halk otobüsü sürücüsü tarafından otobüse alınmamıştı. Cep telefonuyla da görüntülenen olayda otobüs durağı için ayrılan cebin uç noktasında park halinde bir özel otomobil görülürken, özel halk otobüsü de durağa nizami yanaşmayıp, engelli rampasını açmadan yolcularını alıp, akülü tekerlekli sandalyedeki Necla D.'nin otobüse binmesine imkan sağlamadan duraktan ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI UYARMIŞTI...



Önceki gün gemlik ilçesinde yenilenen halk otobüslerinin hizmete alınması töreninde halk otobüsü esnafını uyaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların huzur ve rahatını bozanların karşılığını mutlaka göreceğini söylemişti. Bu uyarının hemen ardından yaşanan olayda da otobüs durağında park halinde bulunan otomobil ile durağa nizami yanaşmayan özel halk otobüsüne 259'ar tl hatalı park cezası kesildi.

Bursa'da engelli kadının özel halk otobüsüne alınmayışı böyle görüntülendi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta konuya olan tepkisini twitter hesabında dile getirdi. Başkan Aktaş, "Bugün sosyal medyada yankı bulan, asla tasvip etmediğim yeşil otobüsün engelli hanımefendiyi duraktan almaması olayı cuma gerçekleşmiş, kamuoyuna bugün yansımıştır. Hemşerilerimiz bilsin ki gereken yapılmış, asla yanlış yapana müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.



Öte yandan olayın ardından yazılı açıklama yapan Burulaş, engelli vatandaşın otobüse almaması hadisesinden dolayı duyulan üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, "Özellikle otobüs duraklarına sürücülerin araçları ile tam ve nizami yanaşarak tüm yolcuları güvenli bir şekilde almaları konusu gerek eğitimlerimizde ve gerekse denetimlerimizde sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna karşın bu üzücü hadisede de olduğu gibi otobüsün durağa nizami bir şekilde yanaşmasını önleyebilecek yanlış park edilen diğer araçlar görülmektedir. Bu yanlış parklanmalar hem bu tarz durumların yaşanmasına yol açmakta hem de diğer sürücülerin de sürüş güvenliğini etkilemektedir. Bu ve benzeri üzücü durumların tekrar yaşanmaması için otobüs durakları önüne hatalı parklanmaların yapılmaması için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekmektedir" denildi.