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Son dakika: 'da engelli vatandaşı darp edenler tutuklandı

'da engelli vatandaşı darp edenler Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 17:55
Son dakika: Adana'da engelli vatandaşı darp edenler tutuklandı

Engelli gence minibüsteki feci dayak kamerada


Engelli genci darp edenler yakalandı

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Son dakika: Adana'da engelli vatandaşı darp edenler tutuklandı
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