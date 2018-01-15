Eskişehir'deki silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'taki Tekel büfesine yönelik silahlı saldırıda iş yeri sahibi Ayhan Köle'nin (34) ölümü ve Savaş Köral'ın (29) yaralanmasıyla ilgili özel ekip kurdu.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.Y. (56) ile bu kişiye yardım ettikleri iddiasıyla M.P. (19), N.O.E. (19) ve Y.A. (32), İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.