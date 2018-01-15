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İki kardeş su dolu inşaat çukurunda boğuldu

’de inşaat sahasında açılan ancak etrafında hiçbir önlem alınmayan içi su dolu inşaat çukuruna düşen 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

Metin BURMALI
METİN BURMALI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
İki kardeş su dolu inşaat çukurunda boğuldu
'de, alanında yla dolan 2 metrelik inşaat çukuruna düşen 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ve 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu boğularak öldü.
Karabağlar ilçesindeki Uzundere semtinde yaşayan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalar süren bir inşaat alanına girdi. Burada oyun oynamaya başlayan 2 kardeş, çamurdan kayınca, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine inşaata gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, suyu tahliye ederek iki kardeşi çukurdan çıkardı. İlk müdahalelerinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Tencirlioğlu ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu yaşamlarını yitirdi. Bölgede oturan vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
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İki kardeş su dolu inşaat çukurunda boğuldu
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