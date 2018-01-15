İki kardeş su dolu inşaat çukurunda boğuldu

İzmir
'de, kentsel dönüşüm
alanında yağmur suyu
yla dolan 2 metrelik inşaat çukuruna düşen 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ve 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu boğularak öldü.
Karabağlar ilçesindeki Uzundere semtinde yaşayan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalar süren bir inşaat alanına girdi. Burada oyun oynamaya başlayan 2 kardeş, çamurdan kayınca, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine inşaata gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, suyu tahliye ederek iki kardeşi çukurdan çıkardı. İlk müdahalelerinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
Ali Tencirlioğlu ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu yaşamlarını yitirdi. Bölgede oturan vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.