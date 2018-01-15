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Jandarmadan ve operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 3 gram maddelerden metamfetamin ile bin 680 paket ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 17:21
Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Talas İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde icra edilen yol araması sonucunda; 3 şüpheli ile birlikte 3 gram metamfetamin, bin 680 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu
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