Kahramanmaraş'ta anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren cinayet zanlısı, 5 gün sonra gizlendiği mağarada yakalandı.

İHA'nın haberine göre, 5 gün önce Pazarcık ilçesinde bağlı Hasankoca Mahallesi'nde, zihinsel engelli 22 yaşındaki Ali B., küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi 58 yaşındaki Fatma B.yi av tüfeğiyle ateş ederek, babası 61 yaşındaki Mehmet B.'yi kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüştü. Olay sonrası kaçan Ali B., Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.