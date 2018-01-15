Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kahramanmaraş'ta anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

'ta anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Ali B., küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi Fatma B.yi av tüfeğiyle ateş ederek, babası Mehmet B.'yi kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüştü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 16:29
Kahramanmaraş'ta anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

'ta tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren zanlısı, 5 gün sonra gizlendiği mağarada yakalandı.

İHA'nın haberine göre, 5 gün önce Pazarcık ilçesinde bağlı Hasankoca Mahallesi'nde, zihinsel engelli 22 yaşındaki Ali B., küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi 58 yaşındaki Fatma B.yi av tüfeğiyle ateş ederek, babası 61 yaşındaki Mehmet B.'yi kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüştü. Olay sonrası kaçan Ali B., Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşlı kadını dövüp gasp eden caniler yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN