Kapıkule'de tır kuyruğu

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

İstanbul'dan yüklediği yükü Almanya'ya götüren Halil Demirci, yaklaşık 30 saattir kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirtti.

Soğuk hava şartlarının kuyrukta bekleyen tırcıların yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan Demirci, "Aracın içinden çıkamıyoruz, sürekli aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir alan yok. Dünden bu yana hiç uyumadım." dedi.

Kadir Şimşek ise İstanbul'dan yüklediği yükü Belçika'ya götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 29 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Şimşek "Çilemizi çekiyoruz, iki geceden beri uykusuzuz." şeklinde konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki yaklaşık 500 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.