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Kapıkule'de tır kuyruğu

'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreyi buldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 18:09
Kapıkule'de tır kuyruğu

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, 'nda yoğunluğa neden oldu.

tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

İstanbul'dan yüklediği yükü Almanya'ya götüren Halil Demirci, yaklaşık 30 saattir kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirtti.

Soğuk hava şartlarının kuyrukta bekleyen tırcıların yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan Demirci, "Aracın içinden çıkamıyoruz, sürekli aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir alan yok. Dünden bu yana hiç uyumadım." dedi.

Kadir Şimşek ise İstanbul'dan yüklediği yükü Belçika'ya götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 29 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Şimşek "Çilemizi çekiyoruz, iki geceden beri uykusuzuz." şeklinde konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki yaklaşık 500 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Kapıkule'de tır kuyruğu
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