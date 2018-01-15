Kırım Tatarlarının dünyaya yaydığı lezzet: Çiğ börek

Rus Çariçesi 2. Katerina'dan bu yana ana vatanlarından farklı dönemlerde sürgün edilen Kırım Tatarlarının sürgünler sırasında dünyaya yaydığı çiğ börek, bugün Ukrayna, Rusya, Belarus ve Moldova'nın yanı sıra Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde biliniyor.

Çiğ börek, Türkiye'de de Eskişehir mutfağının tanınan bir yemek türü.

Türkiye'de "çiğ börek" veya "Tatar böreği" olarak mutfaklara dahil olan bu lezzet eski Sovyet ülkelerinde "çeburek" olarak adlandırılıyor.

Kıyma halindeki çiğ etten oluşan özel harcın ince açılan hamurun içine konularak yağda kızartılmasıyla yapılan çiğ börek, kabarmış haliyle sıcak olarak tüketiliyor.

Kuzu ve dana etinin yanı sıra tercihe bağlı peynirle de yapılan çiğ börek, yanında değişik soslarla servis edilebiliyor.

Kırım Tatar restoranlarının menüsünde ilk sırada yer alan çiğ börek, caddelerde, köşe başlarında, festivallerde ve bayramlarda halkın ve turistlerin en çok ilgi gösterdiği lezzetlerin başında geliyor.

Pişirilmesindeki sürat, fiyatındaki uygunluk ve lezzeti ile çiğ börek bugün eski Sovyet coğrafyasında ayaküstü hazır yemek türlerine alternatif olarak yaygınlaşıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açılan "Musafir" isimli Kırım Tatar restoranında hazırlanan çiğ börek toplumun her kesiminde, yediden yetmişe büyük ilgi görüyor.

Restoran Müdürü Ayder Muyedinov, AA'ya yaptığı açıklamada, Kırım'ın ilhakıyla yarımadadaki işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını ve başkent Kiev'e taşındıklarını söyledi.

Çiğ böreğin, geleneksel Kırım Tatar yemek türlerinden olduğunu belirten Muyedinov, "Çiğ börek ninelerimizden beri evlerimizin vazgeçilmez lezzetidir. Sabahları annelerimiz evlerimizde çiğ börek kızartır ve ekmek gibi masamızda her zaman hazırda bulunur." dedi.

Önceleri çiğ böreğin Kırım Tatarlarına ait olduğunu herkesin bilmediğine dikkati çeken Muyedinov, "Amacımız Kırım Tatar kültürünü, mutfağını tanıtmak. Çiğ börek sayesinde bir miktar da olsa Kırım Tatar halkı için farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullandı.