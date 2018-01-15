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direnişinin sembolü Cuneydi 'ye geliyor

'de ABD Başkanı 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 'ye geliyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 22:23
Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi Türkiye'ye geliyor

direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

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Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

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Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek.

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li 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

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Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi Türkiye'ye geliyor
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