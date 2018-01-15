Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi Türkiye'ye geliyor

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.