Liseli gençler, İslam bilginlerini tanıtacak

Eskişehir'deki bir lisenin öğrencileri, Türk İslam düşünürlerini tanıtan bir proje hazırladı. Proje, İngiltere'deki dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer alan Keele Üniversitesi'nin dikkatini çekti. Üniversite'den davet alan öğrenciler, İngiliz akademisyenlere martta Müslüman bilim insanlarını tanıtacak. Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu'l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasına iz bırakmış, Batılı bilim insanlarına ilham ve temel olmuş matematikçilerin hayatları ve matematiğe kazandırdıkları teknikleri araştıran Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe posterler hazırladı. Posterlerde 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi'nin o zamanlarda yayınlanan bir kitabında görme engelliler için bir hesap tablasından bahsedildi. Bir diğer öğrenci grubu da bilim dünyasını aydınlatacak olan Ebu'l Vefa'nın Pisagor ispatıyla ilgili poster hazırladı. Ebu'l Vefa bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapmıştı. Öğrenciler, dünyanın en önemli uygulamalı matematik çalışmalarının yapıldığı Keele Üniversitesi'nde matematik bölüm başkanı Prof. Julius Kaplunov ve ekibinden davet aldı. TÜBİTAK çalışması yapmak için Türkiye'ye gelen Kaplunov, projeden çok etkilendiğini, henüz 14 yaşında olan bu öğrencilerin böyle çalışma içerisinde olduklarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU