Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 15 Ocak 2018

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 806'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira ikramiye kazandı. On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!





On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 973 lira on beşer kuruş, 8 bilen 2 bin 18 kişi 113 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 384 kişi 22 lira altmışar kuruş, 6 bilen 117 bin 672 kişi 3 lira doksanar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 831 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 289 bin 86 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 23 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 508 bin 685 lira 96 kuruş aktarıldı.