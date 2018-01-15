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Narkotik ekipleri ya geçit vermedi

’da narkotik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:03
Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonlarda satın almak ve bulundurmak suçundan toplam 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik kannaboid ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren ekipler bu şahıslara uyuşturucu satan U.G, O.F. ve S.U isimli şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 40 adet ecstasy hap, 35 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde istihbarata ulaşan narkotik ekipleri, yabancı uyruklu S.E'yi de yakaladı. Yakalanan şahsın işyerinde yapılan aramada bin 900 adet uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 10 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi.

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Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
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