Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan toplam 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik kannaboid ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren ekipler bu şahıslara uyuşturucu satan U.G, O.F. ve S.U isimli şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 40 adet ecstasy hap, 35 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde istihbarata ulaşan narkotik ekipleri, yabancı uyruklu S.E'yi de yakaladı. Yakalanan şahsın işyerinde yapılan aramada bin 900 adet uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 10 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi.