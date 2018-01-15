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devrildi: 6 öğrenci yaralandı

'ta nin devrilmesi sonucu meydana gelen da 6 öğrenci yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 21:04
Okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı
Edinilen bilgiye göre , saat 18.30 sıralarında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi.

Taşımalı eğitim yapan Tepeönü köyünden Sivas'ta öğrenim gören içinde lise öğrencisinin bulunduğu Osman Ş. yönetimindeki 58 M 0178 plakalı minibüs, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevredeki köylüler çıkardı.

Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rümeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz kaza yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı
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