Öldürülen iş adamının ortağı cinayeti itiraf etti

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde ortadan kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Ali Özdemir 'in bugün öğle saatlerinde cansız bedeni bulundu. Cinayet le ilgili olarak geçtiğimiz günlerde intihara teşebbüs ederek hastaneye kaldırılan Özdemir'in yakın arkadaşı ve ortağı M.Ö.'nün taburcu olduktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerine cinayeti işlediğini itiraf eden M.Ö.'nün yer göstermesi sonrasında Özdemir'in cesedine ulaşıldı.Polis tarafından gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ali Özdemir'in yakın arkadaşı ve ortağı M.Ö.'nün ifadesinde cinayeti itiraf etmesinin ardından zanlının eşi T.Ö., kayınpederi A.S. ve baldızı K.S.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada M.Ö.'nün eşi T.Ö.'nün Köyceğiz ilçesinde yakalandığı öğrenildi.Cinayet zanlısının ilk ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden zanlı, arkadaşı ve ortağı Ali Özdemir'in başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir'in cesedinin ormanlık alana kayınpederi A.F. ile taşıyarak üzerini naylon bir örtüyle kapattıkları yolunda ifade verdiği öğrenildi.M.Ö. cinayetin ardından Özdemir'in de iş yerinin bulunduğu Bitez sahiline giderek cinayette kullandığı silahı ve cep telefonunu denize attıklarını itiraf etti. Zanlının ifadesi üzerine Bitez sahiline gönderilen dalgıç ekipleri cinayette kullanılan silahı ve Özdemir'in cep telefonunu aramaya başladı. Hava kararmasına rağmen Bitez sahili Akvaryolu civarında cinayette kullanılan silah ve zanlı M.Ö.'nün telefonunu arama çalışmaları devam ediyor.Ali Özdemir'in cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.Ali Özdemir'in sosyal medya hesabında katili ile aynı karedeki fotoğrafının üzerine paylaştığı iyi dilekler ise okuyanları duygulandırdı. Katilinin doğum gününde Ali Özdemir'in M.Ö. ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına, "Her şey gönlünce olsun kardeşim. Hayatta ne istiyorsan onu sana versin. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara" notunu yazdığı görüldü.