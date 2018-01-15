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Polisten kaçan cezaevi firarisi çıktı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
Polisten kaçan cezaevi firarisi çıktı
'daki Avrasya Tüneli'nde önceki akşam Anadolu yönünde seyir halinde bulunan 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis, aracın durmaması üzerine havaya uyarı ateşi açtı. Aracın tünele doğru kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçta bulunan Volkan T. öldü, Mehmet Ç. Orhan B. ve Elvan B. yaralı ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı Volkan T.'nin, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama gibi suçlardan 53 ayrı suç kaydı olduğu, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan da arandığı bildirildi. Tünelin Anadolu yönü 3 saat kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Polisten kaçan cezaevi firarisi çıktı
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