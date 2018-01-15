Prematüre bebeklerin bere ablası

4 yıl önce "Dünya Prematüre Günü"nde bir etkinlik için prematüre bebeklere bere ve patik örmeye başlayan 30 yaşındaki hemşire Hacer Zengin
, bu işi artık hobiye dönüştürdü. O günden bu yana boş vakitlerinde gözlerini dünyaya erken açan bebeklere bere ve patik örüyor, aileler ise o minnacık bereleri ömür boyu saklamak üzere hatıra olsun diye eve götürüyor. Bir bereyi bir saatte ördüğünü söyleyen Hacer Zengin, "Eğer vaktim olursa bir gecede 3-4 tane bere örebiliyorum" diyor. 8 yıldır Bahçelievler Medical Park Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım
Servisi'nde çalışan genç hemşire, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
'HATIRA OLARAK ALIYORLAR'
"Prematüre bebekler normal bebeklere göre daha çok üşüyor. Özellikle de kafalarından ısı kaybediyorlar. Evli değilim, henüz anne de değilim ama bebeklerin hepsini kendi bebeğimmiş gibi çok seviyorum. Buradan sağlıkla taburcu olabilmeleri için elimizden geleni yaparken bir etkinlikte aklıma geldi bere örmek. O gün bugündür boş vakitlerimi prematüre bebeklerimize mor bereler örerek geçiriyorum. Mor rengi seçmemin nedeni de, mor; prematüreleri temsil ediyor. Bebeklerin kafasında mor bereleri gördüğüm, kafalarının ısındığını hissettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Anneler saklamak istediklerini söyleyip aldıklarında daha da mutlu oluyorum. 'Ömür boyu saklayacağız, büyüyünce ziyaretinize getireceğiz' diyorlar. Bunları duyunca tüm yorgunluğum bir anda gidiyor."