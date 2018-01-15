Savcı ve iki avukata dolandırıcılık davası!

YouTube'da, 'Para için müvekkilini satan avukat' başlığı ile bir video kaydı yayımlanmış, kayıtta İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada mahkum Adem Peker'den dosyasında yeniden yargılama kararı alınması karşılığında para talep edilmesini içeren görüntüler yer alıyordu. İddiaya göre, para talep edenler dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İsmail Alagöz, avukatlar Ömer Yeşilyurt ve Hakkı Kurtuluş'tu. Hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı İsmail Alagöz'ün yargılamanın yenilenmesi dosyasında sanık Adem Peker ile davanın müştekisi Osman Ör'ün vekili avukat Ömer Yeşilyurt ve avukat Hakkı Kurtuluş'u bir araya getirerek para karşılığında Peker hakkında verilen mahkumiyet kararının kaldırılmasına çalıştığı ileri sürüldü.

3 şüphelinin, 2.5 milyon lira karşılığında önceki mahkûmiyet kararı aksine sanığın lehine yeni bir karar alacağı vaadinde bulundukları kaydedildi. Şüphelilerin işadamına parayı vermezse 8 yıl hapis yatmak zorunda kalacağı şeklinde gözdağı verdikleri belirtildi.



MAĞDURDAN 300 BİN TL'LİK EV

Savcı, İsmail Alagöz'ün mağdur Adem Peker'den 300 bin TL karşılığında bir daire aldığı, bu daire bedelini ödemediği, ayrıca savcının eşinin hesabında izah edilemeyen ve mal beyanında belirtilmeyen maaşının 5 katı tutarında bir para artışı bulunduğu iddianamede yer aldı. Şüpheliler ifadelerinde s kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede savcı İsmail Alagöz ve avukatlar Ömer Yeşilyurt ile Hakkı Kurtuluş hakkında 'dolandırıcılığa teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Savcı İsmail Alagöz'ün görevden uzaklaştırıldı.





Savcı İsmail Alagöz, avukatlar Ömer Yeşilyurt ve Hakkı Kurtuluş haklarındaki suçlamaları reddederek kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor.

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