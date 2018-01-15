Sivas'ta 19 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Suşehri'de 5, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'de 8 olmak üzere 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 10 dozer, 29 destek aracı, 19 yükleyici, 9 kar bıçaklı kamyon ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışı ve soğuk havanın hafta boyu etkili olacağı uyarısında bulundu.

Sivas'ta hava sıcaklığının yarın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklenirken, ilçelerden Gürün'de sıfırın altında 11, Altınyayla'da sıfırın altında 10 ve Doğanşar'da sıfırın altında 9 derece olması tahmin ediliyor.