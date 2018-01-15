Sudan şüphe hayat kurtardı

İki yaşındaki Yiğit Eymen
Topaç'ın normalden fazla su içmesinden şüphelenen anne Figen Topaç
'ın dikkati çocuğunun hayatını kurtardı. Yiğit Eymen'in böbreklerinde onlarca taş olduğu ve bunun da karaciğer enzimlerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Babasından alınan karaciğer parçasının nakledildiği Yiğit Eymen tekrar hayata tutundu. Figen ve Mehmet Topaç
çifti ikinci çocuk sevincini ilk çocuklarından 13 yıl sonra Yiğit Eymen ile yaşadı. Yiğit Eymen'in hayata gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Topaç ailesinin sevinci ancak 1 yıl sürdü. Yiğit Eymen'in iştahsız ve huzursuz haline bir de normalden çok fazla su içmesi eklenince anne Figen Topaç durumdan şüphelendi. Gidilen ilk doktor, çocuğun sağlıklı olduğunu söyledi. Çok su içen Yiğit Eymen'in diyabet olabileceğinden şüphelenen Figen Topaç bir kez daha çocuğunu doktora götürdü. Tahlillerde kansızlık ve vitamin eksikliği gözüken Yiğit Eymen 2 ay ilaç tedavisi aldı. Figen Topaç, "İçimden bir ses oğlumda bir rahatsızlık olduğunu söylüyordu. 2 ay sonra tekrar doktora gittik ve bu kez detaylı tetkiklerin yapılmasını istedim. Vücudunda enfeksiyon çıkınca böbreklere bakmaya karar verdiler" dedi.
BÖBREKLERİ TAŞ DOLMUŞTU
Detaylı tetkiklerde Yiğit Eymen'in böbreklerinde onlarca taş olduğu belirlendi. Taşların neden kaynaklandığını belirlemek için yapılan biyopsi ve genetik testin ardından sorunun karaciğer enzimlerindeki yetersizliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Karaciğer yetmezliği yaşayan Yiğit Eymen'in acilen nakil olmasına karar verildi.
BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ
Topaç ailesi karaciğer nakli için, Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ile temasa geçti. Baba Mehmet Topaç donör oldu. Prof. Polat ve ekibinin ameliyatıyla babadan alınan karaciğer parçası oğluna başarıyla nakledildi. Oğluna ikinci kez can veren Mehmet Topaç, "Organ bağışını ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık" dedi.
ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Yalçın Polat, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazen hastalarda böbrek yetmezliği de oluşmuş olur ve kombine böbrek-karaciğer nakli yapmak gerekir. Yiğit'in diğer bir şansı da böbrek yetmezliği oluşmadan hastalığın farkına varılmış olmasıdır. Bu nedenle çocukluk çağında sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve taş hastalığı ciddiye alınmalı ve kontroller mutlaka yaptırılmalıdır."