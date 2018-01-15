Şüpheli ölüm

İstanbul
Akatlar'da, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, 6'ncı kattaki evinden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Polis, intihar ve cinayet ihtimalleri üzerine inceleme başlatırken, Hazal'dan geriye saatler önceki sosyal medya paylaşımı kaldı.
Beşiktaş Akatlar Mahallesi Gül Sokak'taki Gazeteciler Sitesi'nde dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanan olayda 15 dakika önce babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşadığı daireye gelen Akyürek,daireden beton zemine düştü. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, genç kızın öldüğünü belirledi. Hazal'ın İzmit'te yaşayan ailesi acı haberin ardından İstanbul'a geldi. Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Hazal'ın ölümü site sakinlerini de yasa boğdu. 1.5 yıl önce İzmit'ten geldiği öğrenilen Hazal olaydan birkaç saat önce sosyal medyadan arkadaşlarıyla birlikte çektiği fotoğrafını paylaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.