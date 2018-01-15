Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi garda çikolata festivali hazırlığı

Tarihi garda çikolata festivali hazırlığı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018

Uluslararası Çikolata Festivali, 4-6 Mayıs arasında Sirkeci Garı'nda düzenlenecek. Çikolata tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları festival, İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak. Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise " Kokusuna Bürünecek." Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi garda çikolata festivali hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN