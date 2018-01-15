Tarihi garda çikolata festivali hazırlığı

Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, 4-6 Mayıs arasında Sirkeci Garı'nda düzenlenecek. Çikolata tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları festival, İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak. Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek." Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak.

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