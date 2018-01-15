Teneke mahalleden apartman dairesine

Sultanbeyli
"Teneke Mahalle"de yaşayan
Romanlar için gönüllüler
ve kamu kuruluşları
el ele verdi. 18 Roman aile
çadırdan kurtarıldı, apartman
dairelerine yerleştirildi. Roman vatandaşlar "Teneke hayatlar bitti. Güzel hayatlar başladı" dedi.
Sultanbeyli ve Pendik arasında bulunan "teneke mahalle"de 18 Roman aile yaklaşık 16 yıldır teneke ve kartonlardan yapılmış elektriksiz, susuz derme çatma barakalarda yaşıyordu. Roman ailelerin yaşadığı dramı SABAH Gazetesi'nin gündeme getirmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 18 aileye maaş bağlandı, kendileri için kiralanan apartman dairelerine yerleştirildi. Çocuklar okul ile tanıştı. Kelemet Çiğdem Türk ve Sosyolog Ferhat Kentel'in kurduğu Ortak Hayaller Girişimi, Romanlar için Sultanbeyli ve Pendik Belediyeleri, Pendik Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla bir araya geldi. Beraber yürütülen çalışmaların ardından Roman aileler yepyeni bir gelecekle buluşturuldu.
Yeni hayatlarını SABAH'a anlatan Hacer Dalkıran, "Ben hayatımda ilk kez apartman dairesinde yaşıyorum. Elektriğimiz var, suyumuz var. Çocuklarımız tertemiz okula gidiyor. Haftada ayda bir anca yıkanabiliyorduk. Burada bulaşık makinemiz de oldu. Her şey rüya gibi. Böyle bir hayatı hayal bile edemiyorduk" dedi. Ersin Örs de, "16 yıl yaşadık orada. İlk kez bir televizyonumuz oldu. Çocuklar odasında ders çalıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Roman ailelerin çadırdan kurtulması için özveriyle çalışan Kelemet Çiğdem Türk "Ortaklaşa yürütülen iyileştirme çabaları, hem sosyal ve ekonomik olarak zor şartlara sahip, hem de kültürel olarak dışlanan Romanların daha insani bir hayata dahil olabileceğini gösterdi" dedi.
İlk kez televizyonları olan aileler sıcacık evlerinde oturuyor.
Roman çocuklar teneke evlerde mum ışığında ders çalışıyordu.