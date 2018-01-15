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'de trafik sı: 3 ölü, 1 yaralı

'nin Pertek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:19
Tunceli'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

İhsan Öncü'nün kullandığı 23 BR 528 plakalı otomobil, ilçe girişindeki yolun alt kısmında bulunan bir evin müştemilatına devrildi.

da araç içerisinde sıkışan Önder Baysal, Rıdvan Gökalp, Ozan Kırcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İhsan Öncü ağır yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından araçtan çıkarılan Öncü, 112 Acil Servisi ekiplerince Elazığ'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Tunceli'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
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