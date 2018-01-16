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11 ilde dev operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 9-16 Ocak tarihleri arasında ile mücadele kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 00:57
11 ilde dev uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ile mücadele kapsamında son bir haftada 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre, Ankara, Batman, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir ton 610 kilogram esrar, 510 kilogram eroin, 40 kilogram khat ve 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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11 ilde dev uyuşturucu operasyonu
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