5 aylık bebek öldü, anne-baba gözaltında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp edildiği öne sürülen 5 aylık bebek kaldırıldığı hastanede öldü. Başından darbe aldığı belirlenen 5 aylık Hadi bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün ardından polis, baba A.A. ile anne N.Ç.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Baba A.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2.5 yaşındaki kızının kül tablasıyla bebeğin başına vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

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