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7 aylık hamile eşe 'Dışarıda ne işin var' dayağı

'da Mustafa A. (30), boşanma davası süren 7 aylık hamile eşi Rabia A.'yı (27) iddiaya göre, "Senin dışarda ne işin var?" diyerek tekme-tokat dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Rabia A., hastaneye kaldırılırken, Mustafa A. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 12:59
7 aylık hamile eşe 'Dışarıda ne işin var' dayağı

Olay, saat 09.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde meydana geldi. Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren ev kadını hamile eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabi A.'ya "Senin dışarıda ne işin var?" diyerek, tekme-tokat saldırdı. Rabia A., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan Mustafa A. da polis tarafından gözaltına alındı.

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7 aylık hamile eşe 'Dışarıda ne işin var' dayağı
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