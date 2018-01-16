8 nüfuslu ailenin 7’si kolon kanseri

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 8 nüfuslu Olam ailesinde baba İmdat (54) ile 6 çocuğu kolon kanseriyle mücadele ediyor. Televizyon çanağı işleri yaparak, günde 20-30 TL kazanan baba, çocuklarından ikisinin birer yıl arayla ameliyat olduğunu ve artık tedavi masraflarına yetişemediklerini belirterek, yardım bekliyor. Babası Hasan'ın kolon kanseri olduğunu ve bu yüzden hayatını kaybettiğini anlatan İmdat Olam, 3 kardeşinin de kolon kanseri yüzünden ameliyat olduğunu, genetik olan bu hastalığın eşi dışında tüm çocuklarında görüldüğünü söyledi. İlçede televizyon çanakları kurup, günlük kazandığı 20-30 TL ile ailesini geçindirdiğini aktaran Olam, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için ben ve iki çocuğum ameliyat olamadık. Babam bu hastalıkla rahmete gitti. 3 kardeşim bu hastalıktan ameliyat oldu. Büyük oğlum Ramazan ve kızım Şilan daha yeni ameliyat oldu. Diğer aile fertlerimde bu hastalık var. Çocuklarımın derdine düştüm. Hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

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