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'de polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı

'de durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli, polisten kaçması üzerine silahla vurularak yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 06:53
Bakırköy'de polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ataköy Mahallesi Orkide Sokağı'nda durumlarından şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu.

Bu kişilerden M.T'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık" suçlarından emniyette 9 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında arama kararı da olduğu tespit edildi.

Zanlı, polis merkezine götürülmek üzere bindirildiği ekip aracından atlayarak kaçtı.

Kendisini durdurmak isteyen polisler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirilen M.T, daha sonra götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

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Bakırköy'de polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı
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